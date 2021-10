<span style='text-decoration: underline;'>Le tueur silencieux frappe encore</span>:<br><span style='color:red;'>Deux frères meurent par le monoxyde de carbone à Belgaid</span>

Un drame a eu lieu hier après midi dans la cité de Belgaid, commune de Bir el Djir où deux personnes ont trouvé la mort après une intoxication au monoxyde de carbone.

En effet, il était 14h ce dimanche quand les éléments de la protection civile de l’unité d’intervention de Belgaid ont reçu l’appel de secours. Arrivés sur place, ils ont constaté les corps sans vie de deux jeunes garçons âgés de 20 et 24 ans. Les deux victimes frères ont trouvé la mort dans leur domicile familial et avant même l’arrivée de secours, a précisé hier la cellule de communication de la direction de la protection civile, qui a déclaré que cette intoxication est due à une fuite provenant du chauffe-eau de la salle de bain. Alors que les deux cadavres ont été transportés à la morgue de l’hôpital 1er Novembre à Usto, une enquête est bien évidemment en cours pour déterminer les circonstances de cette intoxication. Dans ce contexte, la protection civile lance un appel aux citoyens pour plus de prudence et vigilance, pour éviter ce genre de drame.

Fériel.B