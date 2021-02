<span style='text-decoration: underline;'>Ils ont agressé 13 personnes</span>:<br><span style='color:red;'>Deux malfaiteurs arrêtés à cité Perret</span>

Les éléments de la police de la 17éme sûreté urbaine ont réussi à mettre la main sur deux voleurs qui ont semé la peur parmi les habitants de la cité Mouloud Feroun «ex- cité Perret « et ses environs. En effet, deux repris de justice âgés de 21 et 37 ans qui se sont spécialisés dans le vol avec agression sous menace d’armes blanches ont fait l’objet d’une vaste enquête ouverte par les policiers de la 17éme S.U. suite à une plaine d’une victime qui a déclaré avoir été agressée par deux individus qui portaient des armes blanches pour s’emparer de sa motocyclette. Les investigations menées par les policiers ont conduit à la localisation et l’arrestation des deux mis en cause. L’enquête a révélé que 12 autres personnes ont été victimes de ces voleurs. Ils ont été présenté mardi devant le parquet sous les chefs accusation d’association de malfaiteurs, vol sous menaces d’armes blanches,a ainsi que coups et blessures volontaires. Ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Fériel.B