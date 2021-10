<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Deux matchs amicaux et le compte de la SSPA bloqué pour 575 millions</span>

Encore une fois, le compte de la société sportive de l’USM Bel

Abbés vient d’être bloqué pour une nouvelle histoire de frais cumulés lors des saisons précédentes.

Cette fois-ci, c’est une SARL installée à Oran nommée ‘Asmak’ (poissons) qui a gagné son procès contre la SSPA/USMBA pour des frais estimés à 575 millions de centimes plus les 31 millions de frais de justice. Les quelque onze comptes dont dispose la SSPA sont donc bloqués et cela signifie qu’aucune aide financière étatique ne sera versée au club phare de la Mekerra. Cette histoire de ‘poissons’ risque de perturber la préparation de l’équipe et son coach Slimani surtout que le club est endetté jusqu’au cou. Sur le terrain, et après la défaite contre le HB Chelghoum Laid par deux buts à zéro, l’USMBA devait disputer hier vendredi son second match face au club régional du WB Meftah (wilaya de Blida). Aujourd’hui samedi, les gars de la Mekerra livreront leur troisième rencontre amicale dès 16 heures toujours à Oran face au MC Oran.

B.Didéne