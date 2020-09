<span style='text-decoration: underline;'>LA GRANDE MOSQUÉE D’ALGER ET LE PORT CENTRE D’EL-HAMDANIA</span>:<br><span style='color:red;'>Deux méga projets suivis de près par le président Tebboune</span>

C’est autour de ces grandes réalisations de l’Algérie indépendante que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a conduit, jeudi, une séance de travail en présence du Premier ministre et nombre de membres du Gouvernement, consacrée à l’examen de sujets liés à la Grande mosquée d’Alger, à la réalisation du Port Centre d’El-Hamdania à Tipaza.

Deux mégas projets qui ont fait couler beaucoup d’encre étaient, ce jeudi, l’objet d’une réunion présidée par le chef de l’Etat. Le premier d’intérêt strictement économique, le second de dimension cultuelle et culturelle constituent, chacun dans son domaine, le socle d’une société et d’une économie aux ambitions affichés par le président de la République. En effet la Grande mosquée d’Alger et le port-centre de Cherchell constituent l’un et l’autre des chantiers gigantesque. Si pour le premier le rendez-vous de son inauguration est déjà fixé et coïncidera avec l’anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale, le 1er novembre prochain, pour le second par contre, il est encore dans les cartons, au stade de l’étude. Le lancement des travaux ne devrait pas tarder, en tout cas avant la fin de l’année, espère-t-on. C’est donc autour de ces grandes réalisations de l’Algérie indépendante que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a conduit, jeudi, une séance de travail en présence du Premier ministre et nombre de membres du Gouvernement, consacrée à l’examen de sujets liés à la Grande mosquée d’Alger, à la réalisation du Port Centre d’El-Hamdania à Tipaza. Le communiqué de la présidence de la République qui a fait état de cette réunion ajoute à son ordre du jour, le secteur de la gestion financière. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, jeudi matin, une séance de travail en présence du Premier ministre, des ministres des Affaires étrangères, de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, des Finances, de l’Energie, des Affaires religieuses et des Wakfs, de l’Habitat, l’Urbanisme et la Ville, du Commerce, des Travaux publics, des Transports ainsi que du conseiller économique et financier à la présidence de la République et du Gouverneur de la Banque d’Algérie», rapporte le communiqué. L’on apprend ainsi que la séance de travail a été consacrée à «l’examen de sujets en relation avec les dernières retouches de la Grande mosquée d’Alger avant son inauguration, le projet de réalisation du Port Centre d’El-Hamdania à Tipaza, ainsi que d’autres questions relevant du secteur de la gestion financière», a conclu le communiqué, sans autres détails. L’on peut néanmoins souligner que cette rencontre était décidée par le chef de l’Etat lors de la visite qu’il a effectuée à la Grande mosquée d’Alger. A l’époque le Président de la République avait exigé deux instances, l’une scientifique et l’autre administrative, pour gérer le complexe cultuel. Le port centre est venu se greffer à cette réunion, en ce sens que le chef de l’Etat avait demandé au ministre des Travaux publics la relecture du dossier du port centre et sa présentation avant la fin du mois en cours. Les deux rendez-vous auront été respectés. Reste à savoir la date de démarrage des travaux du fameux projet du port-centre.

Nadera Belkacemi