<span style='text-decoration: underline;'>Blida</span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts dans un accident de la route</span>

Deux personnes sont mortes dans un accident de la circulation survenu samedi à l’aube sur l’autoroute Est-ouest, reliant Blida à Chiffa, suite au dérapage d’un camion remorque, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile.

L’accident s’est produit vers 3h50, à hauteur de l’échangeur menant vers l’unité principale de la Protection civile, lorsqu’un camion remorque a dérapé et a heurté la glissière en ciment, a-t-on précisé. Suite à cet accident, le moteur du camion a pris feu et les flammes se sont propagées vers la cabine à bord de laquelle étaient les deux victimes, qui sont mortes brûlées, a-t-on indiqué. Les éléments de l’unité de la Protection civile de Blida appuyés par l’unité principale de ce même corps constitué, sont intervenus, en coordination avec la Gendarmerie nationale qui a sécurisé la voie, pour éteindre le feu et transférer les corps des deux victimes vers l’hôpital Frantz Fanon, selon la même source.

La circulation automobile sur cet axe routier demeure perturbée, suite à l’accident, a-t-on signalé.