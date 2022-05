<span style='text-decoration: underline;'>Boumerdes</span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts dans un accident de la route à Si Mustapha</span>

Deux personnes sont décédées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de vendredi à samedi à Si Mustapha (Est de Boumerdes), a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de la protection civile.

L’accident est survenu vers 19h, suite à une collision entre un véhicule utilitaire et une moto, sur un chemin de wilaya de la commune de Si Mustapha, a indiqué, à l’APS, le chargé de communication auprès de cette direction, le lieutenant Hocine Bouchachia. Les corps sans vie des deux victimes âgées de 18 et 20 ans et qui ont rendu l’âme sur place, ont été déposés à la morgue de l’hôpital de Bordj Menail, a ajouté le même responsable.