<span style='text-decoration: underline;'>Illizi</span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts et 3 blessés dans un accident de la route</span>

Deux (2) personnes ont trouvé la mort et trois (3) autres ont été blessées à différents degrés de gravité dans un accident de la circulation survenu samedi dans la soirée, sur la route nationale (RN-54) près de la commune de Bordj Omar Driss dans la wilaya d’Illizi, ont indiqué dimanche les services de la protection civile (PC).

L’accident s’est produit suite à la déviation puis le renversement d’un véhicule touristique à 50 km de la commune de Bordj Omar Driss, causant la mort de deux (2) personnes (55 et 34 ans) et des blessures à trois (3) autres, âgées entre 14 et 56 ans, a déclaré à l’APS le responsable de la prévention à la direction de la protection civile, le commandant Aberkan Djemai.

Des agents de la protection civile sont intervenus aussitôt pour secourir les blessés et l’évacuation des deux corps vers l’établissement public hospitalier de Bordj Omar Driss, selon la même source. Une enquête à été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel.