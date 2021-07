<span style='text-decoration: underline;'>A proximité du Rond point Pépinière</span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts et 4 blessés dans un tragique accident</span>

Un tragique accident de la circulation a eu lieu jeudi après- midi sur la route nationale N11 , faisant deux morts et quatre blessés graves. En effet, il était 13h30 passé , quand les éléments de la protection civile ont reçu l’appel de secours.

Arrivant sur les lieux , les sapeurs-pompiers ont constaté une collision entre deux véhicules. Une de marque «Chana» , tandis que l’autre est de type «cherry QQ». Le sinistre a eu lieu sur la RN 11, plus précisément sur le tronçon qui relie le rond-point «El Morchid» et celui de «La pépinière» . Le véhicule de marque Chevrolet est entré en collision avec le deuxième véhicule , a savoir «Cherry QQ», qui venait en sens inverse. L’accident a causé la mort immédiate des deux passagers de la «QQ», à savoir deux jeunes amis âgés de 22 ans, originaires d’Alger et qui venaient pour passer le week-end à Oran, mais le destin en a voulu autrement. Leurs dépouilles ont été déposées par les éléments de la protection civile à la morgue de l’hôpital 1er Novembre à Usto , où ont été évacués aussi quatres blessés jugés graves, qui étaient à bord du deuxième véhuicule , à savoir une femme et trois hommes agés entre 23 et 59 ans.

Une enquête est ouverte par la police pour déterminer les circonstances de ce drame.

Fériel.B