<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts et deux blessés à Lamtar</span>

Hier tôt le matin et avant le le ver du soleil, un drame a encore endeuillé des familles suite à un accident de circulation prés de la commune de Lamtar sur la RN 7.

Il s’agit d’une collision entre un camion de marque JMC et une voiture Clio. Le bilan fut lourd, puisque la protection civile a enregistré deux morts âgés d’une quarantaine d’années, ainsi que deux blessés l’un âgé de 36 ans et l’autre de 76 ans, tous deux évacués vers les UMC à Bel Abbés. L’intervention de la protection civile a nécessité une quinzaine de pompiers équipés de trois SAMU et un camion citerne. L’hécatombe routière semble ne pas s’arrêter puisqu’on a relevé il y a trois jours, un autre accident suite à un télescopage entre un taxi collectif et une voiture sur le chemin de wilaya 37 reliant les communes de Zerouala à Sidi Brahim et d’où un homme a été miraculeusement sauvé alors qu’il était coincé dans sa voiture.

M. Bekkar