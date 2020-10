<span style='text-decoration: underline;'>Un cortège vire au drame à Chlef</span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts et quatre blessés dans un accident de la route</span>

Deux morts et quatre blessés dans un accident de la route

Un cortège vire au drame à Chlef : Deux morts et quatre blessés dans un accident de la route

Deux (02) personnes ont trouvé la mort et quatre (04) autres ont été blessées vendredi au niveau du chemin de wilaya N 151 reliant Oum Drou à Zeboudja (Chlef), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

Dans une déclaration à l’APS, le chargé de communication des mêmes service, capitaine Yahia Messaadia, a fait savoir que cet accident survenu vers 15:00 au niveau de la route de wilaya N 151 liant Oum Drou à Zeboudja précisément à «Ouled Adda», s’était produit en raison d’un reversement d’un véhicule touristique faisant partie d’un cortège. Selon la même source, l’accident a entrainé le décès du chauffeur sur place (51 ans) et d’une fille âgée de 12 ans à l’hopital de «Ouled Mohamed». Quatre (04) autres personnes ont été blessées (une mère de 37 ans et 3 filles). Les unités de la protection civile sont intervenues pour transférer le cadavre de la victime et évacuer les blessés à l’hôpital de Ouled Mohamed, tandis que les services de sécurité compétents ont ouvert une enquête sur cet accident.