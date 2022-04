<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts et trois blessés dans deux accidents</span>

En moins de 24 heures, la route a tué deux personnes et blessé trois autres dans deux accidents de la circulation survenus dans le sud de Sidi Bel Abbés.

Le premier drame a eu lieu dans la nuit d’avant-hier quand une moto a été percutée par une voiture sur le chemin de wilaya 94 reliant les communes de Moulay Slissen à Mezaourou. Cet accident a tué le conducteur de la moto âgé de 18 ans qui a succombé sur le coup alors que son ami qui présentait plusieurs blessures a été évacué vers l’hôpital de Telagh.

Le second accident a été aussi mortel et a eu lieu dans la matinée d’hier dimanche. Il s’agit du dérapage d’une voiture qui s’est renversée sur la RN 95 entre les localités de Rdjem Demmouche et El Bioudh. Le bilan fait état d’un mort (un trentenaire) et deux blessés évacués vers les urgences de l’hôpital de Ras El Ma.

M. Bekkar