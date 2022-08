<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés </span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts et un blessé dans les crues de l’oued à Mezaourou</span>

Suite aux importantes précipitations qui ont marqué le sud de la wilaya de Sidi Bel Abbés avant-hier, l’oued qui se trouve prés de la commune de Mezaourou a débordé en emportant une voiture où se trouvaient deux personnes sexagénaires.

La voiture de marque Renault 4 a dérapé avant d’être emportée par les eaux boueuses de l’oued. Il fallait l’intervention de près de 45 sapeurs pompiers équipés de quatre ambulances et quatre camions pour trouver plusieurs heures après les corps des deux victimes disparues. Une troisième personne, conduisant un tracteur, a échappé de justesse à la mort emporté par les crues de l’oued de Sidi Ali Ben Youb. Le wali Mustapha Limani s’est rendu sur le lieu du drame dans la nuit afin de s’enquérir de l’opération de recherche des deux disparus. Les forces de l’ordre et les éléments de l’ANP sont restés mobilisés sur les lieux où se trouvent les oueds au sud de la wilaya afin d’être prêts pour d’éventuels crues. Les intempéries ont aussi causé la chute de plusieurs arbres à cause des fortes rafales de vent surtout entre les communes de Moulay Slissen, Mezaourou et Sidi Ali Ben Youb.

M. Bekkar