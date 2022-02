<span style='text-decoration: underline;'>Relizane</span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts et un blessé dans un accident de la route à Bendaoud</span>

Deux morts et un blessé dans un accident de la route à Bendaoud

Relizane : Deux morts et un blessé dans un accident de la route à Bendaoud

Deux personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans un accident de la route survenu lundi dans la commune de Bendaoud (Relizane), a-t-on appris auprès des services de la protection civile de la wilaya.

Le chargé d’information, le lieutenant Abbès Khamallah a indiqué que l’accident s’est produit lundi après-midi sur le tronçon de la route nationale 4 (RN 4) au niveau du lieu-dit «Sidi Hadj» dans la commune de Bendaoud, suite à une collision entre deux véhicules faisant deux morts âgés de 18 et 28 ans après leur transfert à l’hôpital et un blessé (52 ans). Les éléments de la protection civile sont intervenus pour prodiguer les premiers secours aux blessés et leur évacuation à l’établissement public hospitalier Mohamed Boudiaf de Relizane. Les services compétents de la sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident mortel.