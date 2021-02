<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Deux morts et un blessé dans un accident de la route</span>

Deux morts et un blessé dans un accident de la route

Mascara : Deux morts et un blessé dans un accident de la route

Deux personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans un accident survenu dimanche sur la route nationale 17 (RN 17) entre les communes de Hacine et de Bouhanifia dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris auprès de la protection civile.

Selon la cellule de communication de la Direction de la protection civile, l’accident de la route s’est produit lorsque deux véhicules sont entrés en collision faisant un mort sur place, à savoir le chauffeur de la première voiture et une fillette, et un blessé, le conducteur de la deuxième. Les éléments du centre avancé de la protection civile de la commune de Hacine sont intervenus pour secourir le blessé et le transférer à la salle des soins de cette commune, alors que les corps des deux victimes ont été évacuées à la morgue de la même structure sanitaire, a-t-on indiqué. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident.