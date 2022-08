<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Deux motocyclistes et un conducteur d’une grue morts en trois jours</span>

Malgré les opérations de sensibilisation menées par la police et la protection civile, les routes de Sidi Bel Abbés continuent de tuer et endeuiller des familles.

Ainsi, il a été enregistré ces trois derniers jours trois décès et six blessés. Hier mercredi vers midi et demi, un motocycliste a été mortellement percuté par un véhicule utilitaire au niveau de la route nationale 47 prés de la commune de Mezaourou au sud de Sidi Bel Abbés. Deux blessés sont enregistrés et malheureusement un mort qui est le motocycliste âgé de 34 ans. Ce drame s’ajoute à celui de la nuit de dimanche passé ou un sexagénaire âgé de 61 ans conduisant une moto a percuté de plein fouet un pylône du tramway alors qu’il utilisait la voie du tram. En fin de journée d’avanthier mardi, un conducteur d’une grue a été mortellement foudroyé par des câbles à haute tension à Sfisef. La victime transportait des tuyaux d’un puits artésien à l’entrée de Sfisef, juste près de l’ex usine de production de sucre. Évacué d’urgence vers l’hôpital, l’homme âgé de 29 ans a rendu l’âme quelques instants après. Toujours mardi, une voiture de marque Logan a dérapé puis s’est renversée sur la RN 109 entre les communes de Marhoum et Oued Taourira faisant quatre blessés.

M. Bekkar