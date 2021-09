<span style='text-decoration: underline;'>Enseignement et formation professionnels</span>:<br><span style='color:red;'>Deux nouveaux établissements pour la nouvelle rentrée à Oran</span>

Le secteur de l’enseignement et de la formation professionnels dans la wilaya d’Oran sera renforcé, pour la rentrée d’octobre prochain, par deux nouveaux établissements de formation, a-t-on appris dimanche du directeur du secteur, Noureddine Aimar. Il s’agit des centres de formation professionnelle et d’apprentissage de Sidi El Bachir et de haï Nedjma (Ex Chteïbo), qui entreront en service à la rentrée et renforceront les capacités d’accueil du secteur de 600 nouvelles places pédagogiques (300 chacun), a-t-il souligné.

«Le centre de Sidi El Bachir a eu son statut juridique, toutefois celui de haï Nedjma ne l’a pas encore. Mais avec la demande sociale très croissante en matière de formation, nous avons pensé à l’annexer au nouveau centre au CFPA d’El Kerma pour répondre à cette demande et permettre aux jeunes de la région de suivre des formations en attendant le statut juridique», a déclaré le même responsable.

La capacité d’accueil globale du secteur s’élèvera, avec l’ouverture de ces deux centres à 9.000 places, a-t-il indiqué, annonçant que 3 autres établissements seront ouverts lors de la session de février prochain. Il s’agit d’un Institut national spécialisé en formation professionnelle à Belgaïd et de deux centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) à Mers El Hadjadj et Sidi Chahmi. L’Institut et 3 centres de formation sont prêts pour l’ouverture, cependant ils n’ont pas encore de statut juridique, a-t-il fait savoir.

Le secteur de l’enseignement et de la formation professionnels à Oran dispose actuellement de 29 établissements de formation publics dont 20 CFPA, 5 instituts spécialisés en formation professionnelle, un institut d’enseignement professionnel, 2 annexes, un centre de formation à distance et une centaine d’établissements privés agréés.