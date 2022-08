<span style='text-decoration: underline;'>ES SENIA </span>:<br><span style='color:red;'>Deux nouvelles écoles pour la prochaine rentrée scolaire</span>

Le secteur de l’éducation a été renforcé par de nouvelles infrastructures scolaires dans de la commune d’Es Senia .De ce fait, deux nouvelles écoles primaires seront ouvertes pour la prochaine rentrée scolaire 2022-2023.

La première se situe à la cité des 20 logements à Ain El Beida et la seconde à Chaklawa . Ces infrastructures sont presque achevées. Pour la première, il reste juste des travaux de finition et les dernières retouches concernant la façade extérieure. Pour ce qui est de la seconde, des œuvres se poursuivent et portent sur son raccordement aux réseaux d’assainissement.

Ces différentes opérations sont en cours et seront complètement finalisées avant cette rentrée pour que ces nouvelles écoles puissent accueillir les élèves .Ainsi toutes les dispositions sont prises pour que les élèves puissent suivre les cours dans de bonnes conditions sans pression suite au surnombre enregistré dans les autres structures. Aussitôt réceptionnées, ces nouvelles institutions vont apporter un plus à cette commune concernant le volet éducatif.

Par ailleurs et pour la réussite de cet la rentrée scolaire toutes les dispositions sont prises par les services de commune où des opérations de nettoyage, d’entretien des classes , des salles d’eau, des courettes , de désherbage et d’embellissement des espaces verts sont lancées dans toutes les autres structures scolaires qui relèvent de la commune.

Bekhaouda Samira