<span style='text-decoration: underline;'>Protection civile </span>:<br><span style='color:red;'>Deux personnes meurent noyées à Relizane et Aïn Temouchent</span>

Deux personnes ont trouvé la mort noyées dans les wilayas de Relizane et Aïn Temouchent, a indiqué jeudi la Protection civile (PC) dans un communiqué. Il s’agit d’une fillette de 8 ans noyée dans une retenue collinaire à Relizane et d’un jeune homme âgé de 21 ans décédé par noyade à la plage de Rechgoune 2 à Aïn Temouchent.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la PC ont effectué, durant les dernières 24 heures, 94 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale. Les unités de la PC ont effectué 100 opérations de désinfection générale à travers le territoire national, a ajouté la même source, relevant que ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

Les secours de la PC sont également intervenues pour l’extinction de 2 incendies urbains et divers dans les wilayas d’Alger et Sidi Bel Abbes, ayant causé des brûlures de différents degrés à 3 personnes. Le dispositif de lutte contre les incendies de forêt et de récolte de la protection civile, durant la même période, a permis l’extinction de 12 incendies dans les wilayas Batna, Annaba, Tamanrasset, Sétif, El-Tarf, Khenchela et Mila.

Ces incendies ont ravagé 67 hectares du couvert végétal, dont 58 hectares de forêt, 5 hectares de maquis, 7 ha de broussailles ainsi que 800 bottes de foin, 235 arbres fruitiers et 11 palmiers, a indiqué la même source, ajoutant que l’intervention «rapide et massive» des éléments de la PC a permis d’empêcher la propagation du feu vers le reste du couvert végétal.

Les secours de la PC ont aussi effectué 139 interventions suite à plusieurs accidents de la circulation à travers plusieurs wilayas, ayant causé des blessures à 149 personnes. Les unités de la PC ont enregistré 4.300 interventions, dans les différents types d’intervention pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.