<span style='text-decoration: underline;'>Illizi</span>:<br><span style='color:red;'>Deux personnes secourues par hélicoptère de l’ANP</span>

Deux (2) personnes, qui étaient encerclées par les eaux en crue de l’Oued Illizi, ont été secourues par un hélicoptère mobilisé par l’Armée nationale populaire (ANP).

Les forces héliportées se sont aussitôt rendues sur les lieux pour sauver des crues de l’Oued les deux personnes, un ressortissant de nationalité africaine, et un élément de la protection civile qui intervenait dans une opération de secours, avant de les prendre en charge et de leur prodiguer les premiers soins. Les éléments de la Protection civile de la wilaya d’Illizi sont également intervenus pour prêter main forte aux passagers d’un bus à destination la wilaya de Djanet, qui a dérapé et a été emporté par les crues de l’Oued Tasset sur la RN-3. Les fortes chutes de pluie qui se sont abattues sur la wilaya d’Illizi depuis mercredi ont été à l’origine de l’isolement de certaines localités et de la perturbation de la circulation suite à des débordements d’Oueds. Face à ces intempéries, les services de la Protection civile ont lancé un appel en direction des citoyens pour faire preuve de vigilance et s’éloigner des berges et lits des Oueds.