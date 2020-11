<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Deux recrues toujours bloquées à l’étranger</span>

Les joueurs Hocine Mouaki et Cherrad Gadacha, tous les deux nouvellement recrutés par l’USM Bel-Abbès, sont toujours bloqués à l’étranger, a-t-on appris dimanche de la direction de ce club de Ligue 1 de football.

Cette situation a complètement faussé les plans de l’entraîneur Lyamine Bougherara qui ne devrait ainsi pas compter sur les deux éléments, du moins pas pour une bonne première partie de la saison. Mouaki, un ex-joueur de l’US Biskra et du NA Hussein-Dey avant de rejoindre la saison passée le club tunisien de l’Etoile du Sahel, occupe le poste de milieu offensif. Il est toujours bloqué en Tunisie, a précisé la même source, prédisant néanmoins son arrivée à Sidi Bel-Abbès «dans les tout prochains jours». L’autre joueur ayant paraphé son contrat avec l’USMBA, mais qui n’a toujours pas rejoint sa nouvelle formation, à savoir, Aikel Cherrad Gadacha, évoluait au CA Bordj Bou Arréridj avec lequel il a participé la saison passée à 18 rencontres en championnat, soit 1510 minutes de jeu en plus de 86 minutes au cours d’un match de coupe d’Algérie. Il trouve plus de difficultés pour regagner le pays, puisqu’il se trouve depuis plusieurs mois bloqué chez lui en France. Ce duo fait partie d’un «contingent» de 13 joueurs que la direction de la formation de l’Ouest du pays a recruté au cours du mercato estival. Un recrutement de «choix» qui permettrait à l’équipe de «jouer les premiers rôles la saison prochaine», s’était félicité le directeur général du club, Abbes Morsli. Il appartient néanmoins aux dirigeants de l’USMBA de s’acquitter d’abord des dettes de leur club envers d’anciens joueurs pour espérer qualifier leurs nouvelles recrues. La formation de la «Mekerra», interdite en effet de recrutement par la Chambre nationale de résolution des litiges, est censée s’acquitter de plus de 70 millions de dinars pour bénéficier de la levée d’interdiction.