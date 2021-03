<span style='text-decoration: underline;'>CS CONSTANTINE – USM BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Deuxième semaine de grève pour les titulaires de l’USMBA</span>

Décidément, le point du match nul ramené de chez l’Olympique de Médéa n’a guère arrangé les affaires des joueurs en grogne face à l’absence de leur administration et point de rémunération.

Ni salaires, ni primes en poche, ce sont au moins une dizaine de titulaires qui réclament leurs lettres de libération. Au rythme où vont les choses, ils auront gain de cause puisqu’ils n’ont perçu aucun centime depuis leurs signatures l’été dernier et ceux qui ont renouvelé leurs contrats, se trouvent aussi sans salaires depuis la saison passée. Cette situation risque de faire exploser le club phare de la Mekerra à n’importe quel moment et le début est la grève des joueurs qui boycottent les séances d’entrainement au point où le coach Bouakkaz s’est retrouvé la semaine passée avec cinq joueurs sur le terrain. Aujourd’hui, les camarades du portier Zaârat vont affronter un dur morceau qui s’appelle CSC au stade Benabdelmalek Ramdane de Constantine. Une mission délicate pour les Belabbésiens face au CSC local en nette progression.

B.Didène