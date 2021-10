DGSN: visite guidée au Laboratoire central de la police scientifique au profit des médias

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a organisé, mercredi, à Alger, une visite guidée au Laboratoire central de la Police scientifique et technique au profit des médias, en vue de les informer des missions confiées à cette instance et les moyens modernes utilisés par ses différents services.

S’inscrivant dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la presse correspondant au 22 octobre, cette visite a été l’occasion pour les journalistes de visiter les différents services du Centre et découvrir les nouvelles techniques utilisées dans les diverses spécialités, notamment la scène de crime, l’identification du type d’arme et de munitions et la reconnaissance des drogues et psychotropes.

D’autres moyens utilisés dans le traitement des affaires criminelles, dont le recours aux preuves biologiques, informatiques et aux empreintes ont également été expliqués aux journalistes.

Le Centre tend à assister techniquement les enquêteurs et les détectives à travers des rapports ou des sessions de formation concernant, entre autres, la lutte contre la corruption et la falsification de documents.

Le Centre envisage de créer trois bases de données pour les médicaments, les produits biologiques et pour l’identification des drogues et articles chimiques.