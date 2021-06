<span style='text-decoration: underline;'>CINE GOUTER A L’IFO</span>:<br><span style='color:red;'>Diffusion de «L’extraordinaire voyage de Marona»</span>

Dans le cadre du programme varié des activités culturelles spéciales pour les enfants qu’abrite l’institut français d’Oran (IFO),un ciné goûter a été organisé hier au niveau de la salle de projection de ce lieu .

A cet effet, il a été diffusé un film d’Anca Damian du genre dessin animé intitulé « l’extraordinaire voyage de Marona », d’une durée d’une heure 30.Cette manifestation s’est faite au profit des enfants âgés de plus de 7 ans.

Le film raconte l’histoire de la petite chienne Marona qui victime d’un accident se remémore les divers maîtres qu’elle a rencontré et aimés tout au long de sa vie. Par sa reconnaissance et sa fidélité, sa vie devient une véritable leçon.

Bekhaouda Samira