<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>D’importantes quantités de médicaments saisies</span>

Les services d’inspection du ministère de l’Industrie pharmaceutique ont diligenté, du 23 au 27 janvier, seize opérations d’inspection au Centre et à l’Est du pays, saisissant des quantités importantes de médicaments.

«Les services d’inspection ont diligenté, du 23 au 27 janvier, seize opérations d’inspection au Centre et à l’Est du pays et où il a été constaté la rétention de 16 000 boites d’Enoxaparine et 250 000 boites de Paracétamol, pour lesquelles 15 mises en demeure ont été prononcées», a indiqué le ministère de l’Industrie pharmaceutique dans un communiqué. Ces quantités, précise-t-on, ont été ventilées vers les pharmacies d’officine, 48 h après les mises en demeure, selon le constat établi par les inspections et des fermetures d’établissements pharmaceutiques de distribution devaient être notifiées, depuis hier, 30 Janvier. Par ailleurs, pour s’assurer de la disponibilité continue des médicaments utilisés dans le protocole thérapeutique anti-Covid 19, le ministère de l’Industrie Pharmaceutique a annoncé un vaste programme d’inspection qui sera renforcé à partir du 31 janvier, par l’intervention des brigades d’inspection mixtes Ministère du Commerce- Ministère de l’Industrie pharmaceutique, installées le 20 janvier au ministère du Commerce.

A souligner que la demande sans précédent sur certains types de médicaments utilisés dans le traitement du Covid-19, suite à la récente flambée des contaminations par le variant Omicron, a créé des perturbations sur le marché national des médicaments.

Sur ce sujet, le président du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO), Messaoud Belambri, avait estimé que la forte demande enregistrée sur certains types de médicaments avait entraîné la rupture de ces produits sur le marché national et provoqué un effet de panique chez les citoyens, notamment suite à la flambée des contaminations par le variant Omicron au cours des dernières semaines.

Ainsi, le syndicaliste avait appelé au renforcement des contrôles pour mettre fin à la vente concomitante à laquelle se livrent certains qui subordonnent la vente des médicaments destinés au traitement du Covid-19 à l’achat d’autres produits.

Noreddine Oumessaoud