<span style='text-decoration: underline;'>Une grande opération de nettoiement</span>:<br><span style='color:red;'>D’importants moyens mobilisés</span>

Une grande opération de nettoiement a été organisée dans la ville d’Oran. Cette campagne de volontariat a touché plusieurs points noirs recensés suite aux grandes quantités de déchets ménagers observés à Oran ces derniers jours notamment suite à l’arrêt des concessionnaires privés de collecte des déchets qui à duré 5 jours.

Cette grande campagne a touché 12 délégations communales et a ciblé 42 points recensés auparavant. Les services concernés ont mobilisé d’importants moyens humains et matériels des différents secteurs de l’exécutif et les entreprises. 55 camions d’une capacité de 15 tonnes, 11 Bulldozer, 07 pelles, 13 semi-remorques et un camion citerne ainsi que 320 agents. L’opération a permis la collecte de 400 sacs de déchets en plastique et plus de 850 tonnes de déchets solides et ménagères en 85 rotations vers le CET de Hassi Bounif et celui de Sidi Chahmi. L’opération va se poursuivre pour toucher les autres communes du groupement d’Oran.

Fethi Mohamed