Diplomatie: Lamamra reçoit un appel téléphonique de son homologue qatari

Le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra a reçu un appel téléphonique du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al Thani, lors duquel ils se sont félicités des relations de coopération et de concertation entre les deux pays autour des questions arabes d’intérêt commun.

« J’étais ravi d’avoir reçu un appel téléphonique de son Excellence Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al Thani, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar frère, pour me présenter ses félicitations. Cette communication a été l’occasion pour saluer le niveau privilégié des relations de fraternité et de coopération entre les deux pays, ainsi que la concertation autour des questions d’intérêt commun posées sur la scène arabe », a tweeté mardi Lamamra.