<span style='text-decoration: underline;'>Naftal</span>:<br><span style='color:red;'>Disponibilité de bouteilles de gaz butane en grandes quantités en prélude à la saison hivernale</span>

Le PDG par intérim de l’entreprise nationale de commercialisation des produits pétroliers (Naftal), Mourad Menouar a annoncé, mercredi à Alger, la disposition de bouteilles de gaz butane en grandes quantités dans différentes régions du pays, en prélude à la saison hivernale.

Dans des déclarations à la presse en marge d’une visite d’inspection qu’il avait effectuée au centre d’enfutage et de distribution des bouteilles de gaz butane à Baraki, M. Menour a rassuré quant à la disponibilité de ce produit à l’approche de la saison d’hiver, notamment au niveau des zones enclavées. A ce titre, le même responsable a indiqué que le stock de bouteilles de gaz butane a atteint en 2021, 900.585 bouteilles au niveau national, contre 895.585 en 2020.

«Conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un intérêt particulier a été accordé aux zones d’ombre, d’autant que Naftal a effectué des sorties de terrain en vue de recenser ces zones», a-t-il expliqué.

Il s’agit de 48 communes enclavées où toutes les dispositions ont été prises pour approvisionner la population de «façon continue» en bouteilles de gaz butane, notamment en cas de froid rigoureux.

En parallèle, Naftal lancera via les radios locales, des campagnes de sensibilisation au niveau de ces zones, particulièrement celles ne disposant pas de points de vente, en vue d’appeler les habitants à remplir les bouteilles vides avant l’avènement de la saison hivernale.

Naftal a également accordé «un intérêt particulier» aux écoles situées dans les zones d’ombre, d’autant que 663 écoles ont été dotées en citernes assurant le chauffage pour une durée de trois mois, selon M. Menouar qui a affirmé que l’entreprise a pris en charge le financement et le transport de ces citernes.