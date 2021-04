<span style='text-decoration: underline;'>Elle coûte 26 millions de cts par unité</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de 120 kits médicaux de réanimation aux services Covid-19</span>

Dans une cérémonie symbolique organisée hier à la mosquée Abdelhamid Ibn Badis, le bureau d’Oran de l’association des Oulémas musulmans algériens a fait don de 120 kits médicaux de réanimation aux services de prise en charge des cas du Covid à Oran.

Cette cérémonie a été tenue en présence des membres du bureau de wilaya de l’association et du Docteur Boukhari chef de service de prévention à la direction de la santé et de la population de la wilaya ainsi qu’un représentants de l’APW d’Oran.

Selon les explications du directeur du bureau de l’association Moubarek Baradai, chaque unité coûte 26 millions de cts. Il s’agit de la CPAP de Boussignac qui est un dispositif de ventilation non invasive produisant une pression positive continue dans les voies aériennes (CPAP). Le système utilise le flux d’oxygène entrant pour générer une valve virtuelle dans le masque. Le gaz est injecté à grande vitesse dans 4 canalicules puis défléchi pour créer cette valve virtuelle. La CPAP Boussignac a été spécifiquement conçue comme un système ouvert empêchant tout barotraumatisme et volotraumatisme.

La pression dans la valve virtuelle dépend directement du débit de gaz. Lorsqu’on augmente le débit, on augmente la pression, lorsqu’on diminue le débit, on diminue la pression. Ce don a été réussi grâce a l’apport d’Algériens établis à l’étranger (France) afin de participer aux efforts de lutte contre la pandémie et assister les services médicaux qui font face a cette pandémie dans les hôpitaux à Oran. Le docteur Youcef Boukhari a exprimé sa satisfaction quant à ce don qui permettra d’approvisionner les services Covid-19 dans les hôpitaux comme le centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO) et l’hôpital de Chteibo (Sidi Chahmi).

«La nouveauté cette fois, c’est que parmi ces appareils figurent 05 destinés aux enfants qui seront remis à l’hôpital pédiatrique de Canastel» explique-t-il. Il s’agit d’un 2eme don de l’association après un don initial de 70 appareils. «Ce kit permet d’alimenter le malade en oxygène, il sera branché directement dans l’installation d’oxygène murale des hôpitaux, il est composé de masques et de filtres, il comprend également un débitmètre et un manomètre, ainsi qu’un oxymétrie. Il s’agit d’une opération national pour la distribution de 5200 kits, 3000 kits ont été déjà distribués, l’autre partie restera en réserve» a déclaré le docteur Bradai.

Fethi Mohamed