<span style='text-decoration: underline;'>UNIVERSITÉ USTO</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de 150 masques VNI</span>

L a plateforme technologique de l’université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf Usto a procédé à la distribution de 150 masques de ventilation mini invasive (VNI) au profit des services de réanimation au niveau de plusieurs hôpitaux depuis le début de la pandémie, a-t-on appris auprès du directeur de cette plateforme, le docteur Amine Iles.

Il s’agit de masques de plongée qui ont été utilisés comme matériel médical dans la prise en charge des personnes atteintes du coronavirus en France et en Italie. Entre autres, des masques Easybreath de la marque Décathlon utilisés dans les hôpitaux pour ne pas intuber les patients affectés par la pandémie. Ce qui permettra de diminuer le recours à l’intubation chez les patients en détresse respiratoire en mettant en place un adaptateur conçu par le biais d’imprimante 3D, qui permet une connexion aux respirateurs. Ce masque intégral permet une respiration naturelle par le nez et/ ou par la bouche. La marque a partagé ses plans 3D et ses informations techniques, pour bloquer les ventes de son masque. Les stocks ont été mis à disposition des personnels soignants et de secours en France. A Oran, c’est grâce à des bienfaiteurs que la transformation de ces masques a été rendue possible. Notons que selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), une infection grave et critique de SRAS-CoV-2 se caractérise par un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Il a été préconisé de recourir aux ventilateurs (non invasifs et mécaniques) pour produire de l’oxygène en cas de Covid-19 sévère et critique. Cette méthode est considérée comme un pilier du traitement des cas graves et critiques de Covid-19.

Fethi Mohamed