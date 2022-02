<span style='text-decoration: underline;'>Tiaret</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de 320 logements de différentes formules</span>

Une opération de distribution de logements de différentes formules a été effectuée, jeudi à Tiaret, à l’occasion de la journée nationale du chahid, célébrée le 18 février de chaque année.

Le wali de Tiaret, Mohamed Amine Dramchi a fait part, dans une déclaration à la presse, de la remise symbolique de clés à 120 bénéficiaires de logements publics locatifs et de 200 décisions d’aides à l’habitat rural, en plus de 221 de lots de terrain destinés à l’auto-construction. Il a rappelé que la wilaya de Tiaret a attribué, en deux (2) années, 21.521 logements de différentes formules, signalant la réalisation en cours de 1.000 logements publics locatifs dont 500 dans la commune de Tiaret, de même qu’un projet de 500 logements inscrits au titre du nouveau programme 2021 dont les procédures sont en cours pour son lancement. Le même responsable a indiqué qu’un projet de 1.650 logements promotionnels aidés est à l’études, annonçant la réception de 1.374 logements location-vente en septembre prochain. Les services de la direction du logement ont fait savoir que les logements publics locatifs distribués aujourd’hui concernent les communes de Rahouia, Serghine, Medrissa et Medroussa et que les lots de terrains pour l’auto-construction seront édifiés dans la commune de Rosfa et les aides à l’habitat rural concernent d’autres communes de la wilaya. La commémoration de la journée nationale du Chahid a été marquée également par l’inauguration d’un nouveau siège de la bibliothèque principale publique de lecture, baptisée au nom du Moudjahid «Mohamed El Mili», une structure dont le coût de réalisation et d’équipement est estimé à 345 millions de DA. L’ancien siège sera reconvertit en annexe, selon la direction de la culture et des arts. Le programme de commémoration prévoit une visite à la moudjahida Meriem Mokhtari dit «Thouria», à son domicile sis au chef-lieu de la wilaya. Par la même occasion, il a été procédé, également, à l’ouverture officielle d’un rayon dédié à l’artisanat et les métiers, constitués de 24 locaux relevant de l’agence de gestion et de régulation foncière sise à la cité «40 logements» dans la commune de Tiaret.