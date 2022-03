<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de 530 logements</span>

Les 29 foyers du douar Nouaoura (daïra de Tenira) ont bénéficié de l’énergie électrique pour la première fois à l’occasion de la fête de la Victoire jeudi 19 dernier.

Le raccordement de ces 29 maisons à l’électricité a coûté le montant global de plus de onze millions de dinars sur une distance de 5,25 kilomètres, soit près de quarante millions de frais de raccordement pour chaque maison. Toujours à l’occasion des festivités du 60ème anniversaire de la fête de la Victoire coïncidant avec le 19 mars 1262, les autorités locales et à leur tête le wali Mustafa Limani, ont procédé au siège de la wilaya à la remise de 530 clefs de logements de différents types répartis à travers le territoire de Sidi Bel Abbès selon les suivantes formules: 410 logements publics locatifs (LPL) dont 210 à Mérine, 100 à Sidi Khaled, 40 à Taoudmout, 20 à Amalza, ainsi que les 120 unités de logements promotionnels appuyés (LPA) dont 90 unités au chef lieu à Bel Abbés, et 30 à Sidi Ali Ben Youb.

Ces 530 logements remis à leurs propriétaires s’ajoutent aux 69 décisions d’aides à la construction de logements ruraux et 43 décisions aux nouveaux promoteurs immobiliers.

M. Bekkar