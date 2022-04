<span style='text-decoration: underline;'>MOIS DE RAMADHAN</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de 600 ftours par jour aux personnes défavorisées</span>

Durant le mois de ramadhan, le programme des activités de solidarité est étoffé au niveau de divers lieux de la wilaya au profit de la couche sociale défavorisée .

A cet effet, les services de l’association Douniazed prévoit d’ouvrir deux points pour offrir des ftours aux personnes démunies , aux voyageurs et aux sans abris . L’un de ces restaurants se situe à côté du rond-point du siège de la radio d’El Bahia et le second en face de la mosquée El Salihine. Pour le bon déroulement de cette opération durant ce mois ,les bénévoles de cette association vont faire un planning pour se dispatcher les différentes tâches comme la gestion du stock des produits alimentaires ,le nettoyage des lieux , des légumes , de la vaisselle , de la cuisine et le service . Tous les moyens seront déployés pour préparer soigneusement quelque 600 repas complets riches en légumes et équilibrés en vitamines , en protéines au quotidien durant ce mois de jeûne .

Une opération de collecte de vêtements de l’Aïd est lancée en parallèle pour les donner par la suite aux enfants des familles nécessiteuses . Aussi 600 couffins de ramadhan constitués de plusieurs produits alimentaires de base sont distribués aux familles désavantagées.

Bekhaouda Samira