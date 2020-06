<span style='text-decoration: underline;'>DJS</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de bavettes, de tee shirts, de casquettes sportives et de jouets aux enfants des zones d’ombre</span>

Dans le cadre du vaste programme des activités de bienfaisance qui est concrétisé au niveau de la wilaya d’Oran pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19, les services de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya en coordination avec un groupe d’association de la jeunesse, ont organisé une caravane de solidarité qui va sillonner plusieurs lieux.

Ladite caravane a pris son départ à partir de l’hôpital des enfants d’El Hassi, ensuite elle ira vers d’autres zones d’ombre telles que, entre autres, douar El Goutni qui relève de la commune de Boutlélis, le village de M’nadssa implanté sur la commune de Benfréha et au niveau du lieu dit Araba de la commune de Béthioua.

Dans le même cadre, il a été signalé qu’il sera distribué en marge de cette manifestation, quelque 10000 bavettes, 500 gants ainsi que des tee shirts et des casquettes sportives et 1000 jouets aux enfants dudit hôpital et des zones d’ombre. Pour le bon déroulement de ladite opération, lesdits services déploient tous les moyens et fournissent tous les efforts pour la réussite de ladite action charitable.

Bekhaouda Samira