<span style='text-decoration: underline;'>CROISSANT ROUGE ALGERIEN</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de couvertures et de vêtements aux sans abris</span>

Des couvertures chaudes et des vêtements sont offerts aux sans-abris pour se réchauffer et pouvoir résister au temps hivernal grâce aux services du Croissant rouge algérien(CRA) des sections d’Oran et de Bir El Djir.

Quelque 200 repas chauds équilibrés et riches en vitamines sont également préparés avec différents légumes et de la viande et distribués à chaque sortie à ces personnes de la frange sociale déshéritée qui vivent dans des conditions difficiles dans les diverses rues, squattant les bancs des jardins publics, des squares, des stations des bus et également les trottoirs des quartiers . Ainsi pour leur permettre d’affronter le froid hivernal et les nuits glaciales , les bénévoles de ces services fournissent de grands efforts pour atteindre les objectifs visés durant cette saison en essayant de les soutenir par tous les moyens . Ce programme humanitaire est concrétisé grâce aux dons faits par les bienfaiteurs au CRA .

Des aides sont aussi dirigées aux habitants défavorisés qui relèvent des zones éloignées et qui ont grand besoin de ces gestes caritatives qui leurs apportent un plus pour joindre les deux bouts et répondre à leurs besoins durant cette période de crise sanitaire compliquée. Ces opérations se poursuivent et font partie des actions de solidarité qui sont accomplies durant cette saison.

Bekhaouda Samira