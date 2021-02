<span style='text-decoration: underline;'>Misserguine</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de couvertures et de vêtements chauds aux familles défavorisées</span>

Dans le cadre du vaste programme des actions de solidarité qui sont concrétisées au niveau des diverses communes isolées de la wilaya d’Oran, le mouvement associatif de Boutlélis s’implique sur le terrain et a organisé une opération de distribution, entre autres, de couvertures étoffées , de vêtements chauds et de packs alimentaires constitués de produits de base au profit des familles défavorisées d’un quartier isolé de Messerghine.

Ladite opération se poursuivra tout au long des moments de la saison hivernale. Elle a pour but d’aider les familles qui relèvent des couches sociales défavorisées et qui souffrent durant cette période de grand froid et qui ont grand besoin d’aide surtout celles qui ont été touchées durant cette longue période de crise sanitaire qui a perduré suite à la propagation de l’épidémie du Covid-19 qui a plongé le pays en général dans des conditions assez difficiles suite au confinement pour, notamment, le respect des consignes préventives sanitaires pour arriver à lutter contre ledit virus en cassant la chaine de contamination pour arriver à atteindre le niveau zéro nouveau cas positif. Sachant qu’un grand nombre de pères de famille ont du cesser d’exercer leurs activités suite au confinement et cela s’est répandu négativement sur leur revenu.

Pour le bon déroulement de ladite campagne, les bénévoles de ladite association en coordination avec d’autres partenaires déploient tous les moyens humains et matériels pour atteindre les objectifs visés. Dans le même cadre, il a été signalé que la prochaine opération concernera les familles de cap blanc de la commune de Ain El Kerma et se poursuivra vers d’autres communes isolées. Ladite manifestation caritative se déroule sous le slogan « pour un hiver bien au chaud».

Bekhaouda Samira