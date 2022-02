Distribution de l’eau potable: mise en place d’un nouveau plan à partir du mois de Ramadhan

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle il a ordonné la mise en place d’un nouveau plan de distribution de l’eau potable, à partir du prochain mois de Ramadhan, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Le Président Tebboune, a donné des instructions pour « mettre en place un nouveau plan de distribution de l’eau garantissant un approvisionnement régulier, à partir du mois sacré du Ramadhan et en prévision de la saison estivale », lit-on dans le communiqué.

Dans le même contexte, le président de la République, a ordonné de procéder à un examen, une évaluation et une définition du véritable volume de consommation quotidienne de l’eau potable, l’étude devant se faire durant un (1) mois au niveau des wilayas d’Alger, Oran et Constantine.

Cet examen vise à « revoir le plafond de production et de distribution, car le véritable chiffre indiciaire actuel est exagéré et atteint dans la capitale un million et 250 mille mètres cubes pour quatre millions de citoyens », selon la même source.

Concernant les projets des cinq stations de dessalement d’eau de mer, dont la réalisation avait été programmée lors des précédentes réunions du Conseil des ministres, le président de la République, a ordonné « d’œuvrer le plus rapidement possible pour fournir toutes les capacités foncières et les conditions appropriées », afin de les achever, ajoute la même source.