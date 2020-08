<span style='text-decoration: underline;'>Pour lutter contre le Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de packs d’entretien et de désinfection et de bavettes aux habitants des zones d’ombre</span>

Distribution de packs d’entretien et de désinfection et de bavettes aux habitants des zones d’ombre

Pour lutter contre le Covid-19 : Distribution de packs d’entretien et de désinfection et de bavettes aux habitants des zones d’ombre

Dans le cadre du vaste programme des activités qui est concrétisé par les services de la direction générale de la sûreté pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19, les services de la sûreté de la wilaya d’Oran ont participé à une opération de sensibilisation et de solidarité avec les habitants des zones d’ombre.

Cette action a été organisée dans la matinée du mardi par les services de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya. Les services sus-cités ont procédé à la sensibilisation des habitants desdites zones sur la nécessité de respecter l’ensemble des consignes préventives sanitaires, à savoir, le port obligatoire de la bavette en sortant de chez eux , le respect de la distanciation sociale ainsi que des mesures d’hygiène.

A cet effet, les éléments qui ont animé ladite manifestation ont procédé à la distribution d’un quota de packs constitués de produits d’entretien et de désinfection, des bavettes ont été offertes aux habitants desdites zones.

Le but de cette action est d’essayer de combattre ledit virus en essayant de casser la chaine de contamination pour arriver à un niveau zéro nouveau cas positif pour sortir surtout, de la crise sanitaire qui sévit et qui plonge le pays dans des conditions assez difficiles. Pour le bon déroulement de ladite opération, tous les efforts ont été fournis et tous les moyens ont été déployés pour atteindre les objectifs voulus et les habitants desdites zones ont beaucoup apprécié ce geste de solidarité.

Bekhaouda Samira