<span style='text-decoration: underline;'>Et le bout du tunnel pour les souscripteurs AADL ?</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de plus de 200 logements LPA</span>

Les souscripteurs d’AADL 2 ont organisé avant-hier un sit-in devant le siège de la wilaya pour réclamer l’accélération de la distribution des logements.

La distribution symbolique hier de plus de 200 logements LPA à Oran a porté des bonnes nouvelles pour les souscripteurs de location-vente et qui attendent leurs logements depuis 7 ans.

Le directeur du logement de la wilaya Kouki Yassine interrogé sur cette question hier, a affirmé que les opérations de distribution des logements de ce type de logements vont reprendre en janvier prochain. Au grand bonheur des souscripteurs, le directeur du logement a annoncé dans ce cadre la remise des clés de plus de 15000 logements AADL au courant de l’année prochaine. Le directeur du logement était clair, il a reconnu que les projets ont été pénalisés par le non achèvement des projets du renforcement en approvisionnement en eau. Il s’agit de la réalisation de deux réservoirs d’eau potable et une station de reprise en attendant également un projet d’une station de relevage. Depuis son installation, le directeur du logement a œuvré pour la levée des contraintes et permettre la reprise des opérations de distribution des logements AADL pénalisées par la crise sanitaire du Covid-19 mais également par le retard dans la réalisation des projets. Les logements ainsi que les travaux d’aménagement ont été finalisés, seul Bémol les projets des réservoirs qui devaient être livrés ce mois-ci, mais selon le directeur suite aux dernières averses climatiques à Oran et quelques contraintes techniques, des glissements devraient se faire jusqu’à l’année prochaine.

Le directeur du logement a affirmé également que l’Etat a mis le paquet pour sécuriser l’approvisionnement en électricité et gaz du pôle urbain Ahmed Zabana avec un montant de plus de 4 milliards de DA pour la réalisation de deux postes source qui vont permettre de sécuriser l’alimentation au niveau de ce pôle dans les années à venir.

Fethi Mohamed