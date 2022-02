<span style='text-decoration: underline;'>Habitat</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de plus de 4500 logements à Oran en deux mois</span>

Plus de 4500 logements tous types confondus ont été distribués á Oran durant les deux derniers mois, a annoncé hier lundi le directeur du logement de la wilaya Khoukhi Yassine en marge de la cérémonie de remise des clés des 763 logements sociaux du site d’El Barki destinés aux demandeurs à points de la daïra d’Oran.

«Nous avons commencé par le relogement des habitants du bidonville de Sidi Chahmi. Plus de 1000 logements ont été distribués, a cela s’ajoute plus de 2600 logements sociaux et plus de 151 logements LPA dont 108 de l’Opgi» dira le directeur du logement. Le même responsable a souligné également que les opérations de distribution vont se poursuivre dans d’autres sites une fois les travaux des réseaux divers et d’aménagement extérieur finalisés. Il s’agit de 2000 logements à Ain El Beida, 1000 logements à Benfreha, a cela s’ajoute 1300 logements à Arzew.

Il est à rappeler que la distribution des logements du site d’El Barki est la 2eme au programme des demandeurs à points en attendant le site d’Ain El Beida. La joie a été à son comble chez les bénéficiaires en présence du secrétaire général de la wilaya et le chef de la daïra d’Oran. Le chef de la daïra a affirmé que cette opération entre dans le cadre du programme du logement des demandeurs à points qui a été gelée auparavant durant 15 ans. Ce nouveau quota a été destiné aux demandeurs qui ont été recensés par les commissions qui ont veillé durant 7 mois à l’assainissement des listes.

Le programme de relogement se poursuivra avec la distribution prévue de 700 logements á Ain El Beida pour le reste des bénéficiaires suite au tirage au sort qui a permis de définir l’étage et l’immeuble pour les bénéficiaires dont le nombre a dépassé 4000 dans l’une des plus importantes opérations de distribution de logements sociaux dans la 2eme ville du pays. Il est à rappeler que le directeur du logement de la wilaya a annoncé récemment la relance du programme de la nouvelle formule du LPA qui a enregistré un certain retard a cause de l’indisponibilité du foncier. «Le programme avoisine les 3500 logements, après avoir pris la décision sous la coupe de la wilaya d’Oran, le programme a été injecté au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana, il y’a plus d’une cinquantaine de promoteurs, les dossiers d’exécutions ont été approuvés, actuellement, les projet sont en phase du paiement des actes de propriété, pour un lancement réel des projets» dira le directeur du logement.

Notons que la nouvelle formule du LPA a attiré un grand engouement de la part des citoyens depuis 2019, date de son lancement. Dans ce cadre, le prix d’un appartement de type F2 est estimé à (250 millions de centimes), alors que le F3 coûte (350 millions de centimes) et le F4 (440 millions de centimes). Le prix du mètre carré a été fixé à 50 000 DA hors prix du foncier. Autrement dit, le prix d’un appartement en agglomération et dans quelques endroits côtés devrait coûter plus cher. Le logement Promotionnel Aidé (LPA) doit être réalisé par un promoteur immobilier remplissant les conditions édictées par la loi N°11-04 du 17 Février 2011.

Le promoteur bénéficie d’une aide frontale d’un montant de 400.000 DA ou de 700.000 DA octroyée en fonction du niveau de revenu de l’acquéreur. Une aide indirecte sous forme d’abattements allant de 80% à 95% (selon le zoning), sur le prix de cession du terrain et une bonification du taux d’intérêt des prêts bancaires accordés éventuellement aux futurs acquéreurs.

Le logement promotionnel aidé est réalisé en F2, F3, F4 et F5 en collectif, semi collectif ou individuel selon l’implantation du projet. Il s’agit de logements collectifs, pour les communes relevant des wilayas d’Alger, Oran, Annaba et Constantine, logements collectifs ou semi-collectifs pour les communes relevant des wilayas des Hauts Plateaux et les chefs-lieux des wilayas du Sud ainsi qu’un logement individuel sous forme groupée avec terrasse accessible en clos et couvert pour les autres communes relevant des wilayas du Sud.

L’acquéreur doit justifier d’un revenu mensuel inférieur ou égal à six (06) fois le salaire national minimum garantie (SNMG) augmenté le cas échéant par celui du conjoint, de ne pas posséder en toute propriété un bien immobilier à usage d’habitation et de ne pas avoir bénéficié d’un logement ou d’une aide de l’Etat dans le cadre de l’achat, de la construction ou de l’aménagement d’un logement.

Dans le cas où le postulant est locataire d’un logement public locatif, il ne peut prétendre au bénéfice de l’aide frontale de la part du CNL qu’à la condition de restituer son logement à l’organisme bailleur. Le montant de l’aide du CNL est octroyé à l’acquéreur en fonction de son niveau de revenu, 700 000 DA, lorsque le revenu du ménage est inférieur ou égale à quatre (04) fois le salaire national minimum garantie (SNMG), 400 000 DA, lorsque le revenu du ménage est supérieur à quatre (04) fois le salaire national minimum garantie (SNMG) et inférieur ou égale à six (06) fois le salaire national minimum garantie (SNMG).

Fethi Mohamed