<span style='text-decoration: underline;'>CNAS</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de plus de 500 cartes chiffa aux bénéficiaires de l’allocation chômage</span>

Un exécution des instructions président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d’accorder aux chômeurs une allocation chômage et une couverture sanitaire, il a été distribué au niveau de la wilaya d’Oran ,plus de 500 cartes « chiffa » par les services de l’agence d’Oran de la CNAS, aux bénéficiaires de l’allocation chômage et cela depuis la fin du mois d’avril.

Jusqu’à ce jour, cette opération se poursuit pour leur remettre à tous cette carte. Ainsi pour atteindre les objectifs visés ,ces services lancent une campagne d’information au profit de tous ces bénéficiaires .Le but est de les inviter à se rapprocher de la caisse ou du centre de paiement qui relèvent de ces services le plus proche de chez eux pour retirer leurs cartes « chiffa », et pour ceux qui ne l’ont pas encore, de déposer le dossier pour l’avoir et pour pouvoir profiter des avantages qu’offre cette caisse .

Un numéro vert le 3010 est mis à la disposition de cette catégorie pour appeler en cas de besoin et pour se renseigner ou faire part de leurs préoccupations.

Bekhaouda Samira