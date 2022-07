<span style='text-decoration: underline;'>60ème ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de plus de 6.000 logements</span>

Une cérémonie de remise des clés de plus de 6.000 logements tous types confondus a eu lieu hier à Oran, à l’occasion du 60ème anniversaire de la fête de la jeunesse et de la l’indépendance.

Les autorités de la wilaya d’Oran ont procédé a la re mise des clés de 6.183 logements tout types confondus. Cette opération sera suivie d’une autre d’ici une vingtaine de jours. Parmi les logements distribués figurent 1050 logements AADL, 122 logements LPA répartis entre Gdyel et Bir El Djir et 55 habitats ruraux à Mers El Hadjadj. Le reste du quota concerne des logements sociaux répartis entre les communes d’Oran, Hassi Mefsoukh, Sidi Ben Yebka, Oued Tlelat, El Braya et Ain El beida. Le wali d’Oran Said Sayoud a présidé la cérémonie organisée à la salle de conférence de la mosquée Abdelhamid Ibn Badis. Lors de son intervention, le wali a rappelé que cette distribution entre dans le cadre des festivités de la fête de l’indépendance. Parmi les bénéficiaires figurent ceux du programme des demandeurs à points qui attendait leurs logements depuis plusieurs années. Suite à l’intervention des services concernés, ce dossier a été finalement résolu. Le wali Saïd Sayoud a également révélé qu’une autre opération de distribution est prévue dans une vingtaine de jours dans plusieurs communes. Le retard constaté dans quelques communes dans la distribution des logements est dû aux préparatifs des jeux méditerranéens, dont les maires ont participé à ces préparatifs. Le wali a rappelé les efforts des autorités locales en matière de distribution de logements. Ce qui a permis le relogement d’environ 10.000 familles durant quelques mois. Il a rappelé que ces efforts vont se poursuivre pour éradiquer les bidonvilles et le vieux bâti. Il a rappelé que la tâche ne sera pas facile. Les besoins de la wilayas ont été soulevés au ministre de l’habitat et de la ville pour offrir à Oran de nouveaux quotas de logements, pour assurer la prise en charge des demandes en matière de logements dans la capitale de l’ouest.

Fethi Mohamed