<span style='text-decoration: underline;'>GDYEL</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution de vêtements de l’Aïd aux enfants orphelins et démunis</span>

Dans le cadre du des activités de solidarité menées par diverses organisations au niveau des communes de la wilaya d’Oran en ce mois de ramadhan pour aider les familles dans le besoin financièrement et qui trouvent des difficultés pour répondre aux demandes de leurs enfants pour fêter l’Aïd surtout durant cette période de crise sanitaire,le mouvement associatif a procédé à la distribution d’un quota de vêtements neufs de l’Aïd aux enfants orphelins et aux démunis qui relèvent de la commune de Gdyel. Dans le même cadre ,un f’tour collectif a été organisé au profit de ces enfants et cet évènement a été marqué et clôturé par une soirée culturelle riche en activités pour les enfants où il y’a eu également la présentation d’un spectacle de clowns. Cette soirée a été très appréciée par ces gamins etleur a permis de sortir de la routine et de passer un moment de détente agréable .

Le but est d’essayer de permettre à ces enfants issus de la couche sociale défavorisée de passer une heureuse fête de l’Aïd en portant des vêtements neufs comme les autres chérubins de leur âge dans une ambiance joyeuse conviviale.

Bekhaouda Samira