<span style='text-decoration: underline;'>Bordj Bou Arreridj</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution d’équipements médicaux pour les établissements hospitaliers</span>

Des appareils d’oxygénothérapie ont été distribués aux établissements hospitaliers de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de la santé et la population (DSP).

Il s’agit de 54 kits de respiration artificielle en plus d’équipements et de moyens pour la protection des équipes médicales et paramédicales dont des blouses, des charlottes et des masques, un don de deux associations d’Algériens établis à l’étranger en coordination avec l’Association des oulémas musulmans algériens (AOMA) qui assure la distribution de ces équipements à l’échelle nationale. Selon la direction de la santé, les hôpitaux de Bordj Bou Arreridj, Ras El Oued, Medjana, Bordj Ghedir, El Mansoura, l’hôpital mère-enfant du chef-lieu de wilaya sont concernés par ces dons ainsi que les établissements publics de santé de proximité (EPSP) supervisant les polycliniques et les salles de soins de Bordj Bou Arreridj, Colla, Mansoura, Ras El Oued, Bir Kasdali et Medjana. Les mêmes services ont indiqué que 16 millions de dinars ont été mobilisés pour les établissements publics de santé de proximité des communes de Colla et Mansoura pour l’acquisition d’équipements d’imagerie médical et d’autres pour la prise en charge des insuffisants rénaux.