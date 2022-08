<span style='text-decoration: underline;'>Troisième année primaire</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution des livres scolaires de la langue anglaise la semaine prochaine</span>

Les livres scolaires de la langue anglaise pour la troisième année primaire sont conçus et seront distribués aux établissements scolaires de la wilaya au cours de la semaine prochaine.

Ainsi toutes les dispositions sont prises pour que les parents des élèves puissent leurs procurer ces manuels avant la rentrée qui est fixée pour le 21 septembre. Rappelons que suite aux instructions du président de la République, la langue anglaise sera enseignée, à partir de la rentrée scolaire 2022-2023, au niveau de ce cycle avec un programme pédagogique bien défini.

Elle sera incluse comme troisième langue en plus de celle de l’arabe et du français. Elle touchera en premier lieu les élèves de la troisième année primaire et par la suite la quatrième et cinquième année scolaire.

Par ailleurs, pour le bon déroulement de cette initiative, une opération de dépôt des dossiers pour recruter les enseignants de la langue anglaise en cycle primaire a été concrétisée par les services de la direction du secteur de l’éducation au niveau de la wilaya d’Oran. De ce fait, un bureau a été ouvert au niveau de l’annexe administrative de ce secteur à Yaghmouracen (ex: institut des langues ILE) pour la réception des dossiers des candidats postulant à ces postes qui sont des licenciés en langue anglaise et en interprétariat spécialité anglais.

Bekhaouda Samira