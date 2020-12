<span style='text-decoration: underline;'>Le logement au cœur des défis des autorités locales</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution en 2021 de plus de 40.000 logements</span>

Le logement demeure la principale préoccupation des citoyens à Oran, malgré de nombreux programmes réalisés et distribués ces dernières années, le logement reste un casse tête pour les services concernés, vu le nombre grandissant des demandes et l’épineux problème des demandeurs à point qui n’ont pas eu leurs logements depuis 1975 date de leur dépôt de demande.

Les opérations de relogement ont touché également quelques bidonvilles, mais jour après jour cela se confirme qu’il est impossible d’éradiquer tous ces bidonvilles réalisés dans les années 90 aux planteurs en passant par Coca, Hassi, Kouchet El Djir, Sidi Chahmi, Douar Doum, Mers El Kebir et d’autres localités d’Oran.

Le wali d’Oran Messaoud Djari a affirmé lors d’une conférence de presse tenue jeudi dernier que le logement reste au cœur de son plan de travail. Il a annoncé la distribution au courant de 2021 de plus de 40.000 logements de différents types, un chiffre qu’Oran n’a jamais atteint auparavant. Un plan a été tracé avec les services concernés dans ce cadre pour atteindre ce chiffre qui, espérons, une fois atteint, fera beaucoup d’heureux notamment les demandeurs à point et les souscripteurs d’AADL. La première étape de relogement est prévue durant la fin du mois de Mars 2021 avec un quota de 14600 logements dont 6500 LPL, 7700 AADL et 430 LPA. La 2ème étape verra la distribution à la fin du premier semestre 2021 de 22.000 logements dont 10.000 logements sociaux, 11.000 AADL et 140 LPA.

Le wali d’Oran lors de sa conférence de presse a rappelé le grand travail effectué par les services concernés pour l’installation et l’activation des commissions de Daïras, pour effectuer les enquêtes sociales. Surtout que la 2ème ville du pays enregistre 175.000 demandes dans les différents types de logements. Il a été procédé également au renforcement et le suivi des chantiers pour la levée des contraintes en coordination avec tous les intervenants.

Le CTC a été chargé également de procéder à l’expertise nécessaire des immeubles du vieux bâti pour la prise en charge de la situation de ces occupants. Les services concernés ont également travaillé pour la vérification de la situation des habitants des bidonvilles concernés par le recensement de 2007. La dernière mesure a concerné la préparation d’un cahier de charges pour la réhabilitation de 17 anciens immeubles du centre ville d’Oran.

Fethi Mohamed