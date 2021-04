<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution prochaine de 5.800 logements location-vente avant le 10 Avril</span>

Pas moins de 5.800 logements de la formule location-vente (AADL) seront distribués au nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» de Misserghine (Oran) avant le 10 avril prochain, a-t-on appris mercredi auprès de la direction régionale de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL).

Les travaux de réalisation de ce quota de logements ont été achevés à 100%, de même que ceux de raccordement au réseau de gaz, de bitumage des routes et d’aménagement extérieur comprenant les espaces verts et les aires de jeu pour enfants, ainsi que l’éclairage public, a-t-on indiqué. Le seul obstacle ayant retardé la distribution de ces logements était le non achèvement des travaux de réalisation du réservoir d’eau d’une capacité de 10.000 mètres cubes, qui viennent d’être achevés et les essais techniques ont été effectués avec succès, a-t-on fait savoir. L’autre quota de 2.000 logements location-vente sur le même site sera distribué une fois les travaux de réalisation d’une station de relevage, de pompage et d’assainissement, à la charge de l’AADL, seront achevés, selon la même source. Afin d’augmenter le rythme des réalisations au niveau des sites d’habitat au nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» de Misserghine, les travaux se poursuivent sur 24 heures avec la mise en place de trois équipes, dans l’objectif de livrer les projets dans les délais contractuels, a-t-on souligné. Les mêmes services ont également fait part de la distribution de 12.000 logements similaires au même pôle urbain au mois de juillet prochain