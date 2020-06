<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Distribution prochaine de plus de 1.000 LPA</span>

Pas moins de 1.063 logements promotionnels aidés (LPA) seront distribués dans la wilaya de Tlemcen au courant du deuxième semestre de l’année en cours, a-t-on appris lundi de la direction de wilaya de l’habitat.

Ce quota d’habitat sera répartit à travers les communes de Tlemcen, Mansourah, Ouled Mimoune, Hennaya et Marsa Ben M’hidi, a-t-on précisé, indiquant que 58 LPA ont été attribués dans la commune de Nedroma sur un total de 1.121 unités programmées cette année.

Ce type d’habitat est destiné aux personnes ayant un revenu variant entre 24.000 et 100.000 de DA et les demandes sont étudiées par une commission de daira en respectant un certain nombre de conditions dont celle où le postulant n’a pas bénéficié d’une autre formule de logement La wilaya de Tlemcen recense un total de 16.595 LPA et logements sociaux participatifs (LSP) depuis 2005, la plupart achevé et distribué en attendant 2.303 logements inscrits en 2018 en cours de réalisation dans les communes de Tlemcen et Chetouane.