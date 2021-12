<span style='text-decoration: underline;'>LWF de Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Division Honneur, 2ème journée Tabia et Sidi Dahou en plein régime</span>

Concernant la première division de la ligue de football de la wilaya de Sidi Bel Abbés, la deuxième journée a placé les formations de Tabia et Sidi Dahou en pôle position dans leurs groupes.

Tabia a réalisé le carton de cette journée en allant s’imposer chez Sidi Chaib par six buts à un, alors que Téghalimet a aussi marqué sa seconde victoire en recevant le CRB Téssala et partage la première place avec les gars de Tabia. De son côté, Sidi Dahou et le MCSBA se sont imposés à l’extérieur et confortent ainsi leur pole position. B. Didéne