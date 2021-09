<span style='text-decoration: underline;'>Sûreté d’Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Dix affaires élucidées grâce à l’exploitation des caméras de surveillance</span>

Les services de Sûreté d’Alger ont pu élucidé dix affaires, en début du mois de septembre, grâce aux caméras de surveillance qui relèvent du Centre de commandement et de contrôle, a indiqué, mercredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’exploitation des caméras de surveillance par le Centre de commandement et de contrôle, du 1 au 10 septembre, a permis d’élucider «dix affaires, après que les forces de sécurité opérant dans la salles des caméras ont pu exploiter, de manière optimale, ces dernières, et ce, en coordination avec les équipes opérationnelles», indique-t-on dans le communiqué. Ces affaires consistent en « la mise en échec d’une tentative de suicide, vol d’accessoires d’un véhicule, deux affaires de détention de stupéfiants de type cannabis, création de deux parkings illégaux, arrêt d’une motocyclette roulant avec un matricule inconnu, ivresse publique et manifeste sur la voie publique, incendie, outre une affaire de détention d’une arme blanche prohibée», détaille-t-on dans le communiqué. Les caméras de sécurité exploitées par les services de la wilaya d’Alger sont qualifiée d’«oeil caché», lit-on dans le communiqué.