<span style='text-decoration: underline;'>SIDI BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>Dix morts et 77 blessés en dix jours sur les routes</span>

41, c’est le nombre record d’accidents de circulation à travers la wilaya de Sidi Bel Abbés durant une dizaine de jours, soit de la période allant du 21 au 30 juillet dernier.

Malheureusement, ces 41 accidents ont tué dix personnes et ont engendré pas moins de 77 blessés. Selon la protection civile de SBA, le bilan le plus lourd a été le tragique accident qui a eu lieu entre les localités de Tilmouni et Belarbi le 21 juillet passé lors d’un télescopage entre une voiture et un autocar reliant Hassi Messaoud à Tlemcen. Un autre dangereux accident a fait une dizaine de blessés le 30 du mois passé suite à un télescopage entre deux voitures en pleine zone urbaine au chef lieu

M. Bekkar